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Оплачивайте счета безопасно

Новости. Общество
11:43, 27 Октября 2021
фото: © vechorka.ru

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Компания «Энергокомфорт». Карелия» в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября приостанавливает обслуживание клиентов.

Но в любое время вы можете воспользоваться дистанционными услугами, для этого даже не придется выходить из дома.

Задать интересующий вас вопрос можно на официальном сайте https://energokomfort-karelia.ru с помощью сервиса «Личный кабинет». Для передачи показаний прибора учета на сайте воспользуйтесь формой «Показания счетчиков» или направьте их по электронной почте pokazania@ek.karelia.ru.

В обычном режиме будет работать колл-центр ООО «Энергокомфорт». Карелия» , по номеру 56-04-31 вы сможете получить консультацию специалистов.

Оплатить счета за электроэнергию можно:

  • в терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК и прочих банков;
  • с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн;
  • в отделениях АО «Почта России»;
  • онлайн через официальный сайт energokomfort-karelia.ru.

Онлайн-сервис – это быстро, удобно и безопасно! Позаботьтесь о себе и своих близких, воспользуйтесь дистанционными услугами ООО «Энергокомфорт». Карелия».

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