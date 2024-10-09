Карельский спортсмен стал чемпионом России по боксу

Константин Опольский одержал победу над соперником из Хабаровского края.

Константин Опольский стал чемпионом России по боксу, сообщил в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.



По его словам, буквально недавно в Иркутске завершился финальный поединок Чемпионата России по боксу в весовой категории 60 кг.



Наш карельский спортсмен, мастер спорта международного класса Константин Опольский одержал победу над соперником из Хабаровского края Никитой Косман.

Поздравляю! Отличный результат!

— написал министр.