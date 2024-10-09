Карельский спортсмен стал чемпионом России по боксу

Константин Опольский одержал победу над соперником из Хабаровского края.
Константин Опольский стал чемпионом России по боксу, сообщил в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.
По его словам, буквально недавно в Иркутске завершился финальный поединок Чемпионата России по боксу в весовой категории 60 кг.
Наш карельский спортсмен, мастер спорта международного класса Константин Опольский одержал победу над соперником из Хабаровского края Никитой Косман.
Поздравляю! Отличный результат!
— написал министр.
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