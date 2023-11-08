Опорный вуз Карелии победил во всероссийском конкурсе на лучшую пресс-службу

ПетрГУ вошел в десятку лидеров ежегодного Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза».

Петрозаводский государственный университет стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза», который ежегодно проводится издательством «Аккредитация в образовании» с целью повышения уровня информационной открытости системы образования, для поощрения активности пресс-служб, способствующих укреплению имиджа вузов.

Пресс-служба ПетрГУ стала лучше й в одной из 10 номинаций конкурса — Science Master, в которой оценивались разностороннее освещение научных достижений, исследовательских проектов, научно-практических конференций, инновационных форумов, проводимых вузом; частота публикаций в новостной ленте вуза; качество публикуемых материалов.

«Всегда приятно, когда видят и оценивают нашу работу. Мы стараемся доступно, просто и оперативно рассказать о перспективных разработках, о значимых открытиях наших ученых, ярких победах преподавателей и студентов, наполняя информационное пространство позитивными новостями. Можно сказать, это результат единой информационной политики и коммуникационной стратегии нашего университета. Каждый внес вклад в развитие положительного имиджа ПетрГУ. Это наша общая победа», — прокомментировала руководитель пресс-службы ПетрГУ Светлана Семёнова.