Опоры моста в одном из поселков Карелии стянули проволокой

Жители поселка Ондозеро боятся разрушения единственного моста через Рокжозеро.
На протяжении длительного времени единственный мост через Рокжозеро, ведущий в населенный пункт, находится в непригодном состоянии, пишут местные жители.
Деревянные конструкции разрушаются, опоры стянуты проволоками. В случае обрушения моста граждане могут оказаться в изоляции и лишиться возможности посещать социально значимые объекты. Обращения жителей в компетентные органы результатов не принесли, сроки проведения ремонтных работ с прошлого года неоднократно переносились, последний раз — на 2026 год.
В ситуацию вмешался Следком России. Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
Как рассказывают местные жители, десять лет назад мост ремонтировали. Сам настил выглядит хорошо. Чего не скажешь об опорах.
