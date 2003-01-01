РЕКЛАМА
Названы сроки проведения ЕГЭ в 2026 году

21:00

Опоры моста в одном из поселков Карелии стянули проволокой

20:30

Предприятие «Городской транспорт» объявило конкурс на поставку 10 новых автобусов

20:00

Фиджитал-спорт станет частью школьных уроков физкультуры

19:30

Клиентам Билайн в Карелии теперь доступен «Виртуальный номер»

18:50

Только трое из 37 стобалльников остались в Карелии

18:40

Последний в этом году рейс кометы в Сенную Губу состоится 19 октября

18:15

Девочку-подростка, избившую мужчину в Петрозаводске, освободили из-под стражи

17:50

На улице Гоголя в Петрозаводске начали расселять аварийные дома по программе КРТ

17:30

Заморозки до -2°С ожидаются в Карелии 17 октября

17:00

По факту жестокого убийства котёнка в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

16:50

«Как хорошо все-таки жить»: пожарный из карельской Пяльмы спас человека из горящего дома

16:30

В аэропорту «Петрозаводск» вырастет стоимость парковки

16:00

Новый мировой судья назначен в Петрозаводске

15:30

На девять девчонок по статистике десять ребят: «Ростелеком» представил портрет карельского пользователя домашнего интернета

15:20

О пользе отдыха и вреде его отсутствия рассказали петрозаводские врачи

15:10

«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

15:08

Нет колейности и выбоин: дорожники привели в порядок Советский мост

15:00

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства Артур Парфенчиков вручил награды сотрудникам компании «ВАД»

14:50

В Петрозаводске разыскивают 14-летнюю девочку

14:40

В Петрозаводске участились случаи мошенничества с курьерами

14:30

Для жителей Карелии расширили возможности «голоса» с помощью ИИ-сервисов

14:25

В центре Петрозаводска изменится движение на Стародревлянском проезде

14:20

Реестр пострадавших дольщиков ИЖС сформируют в России

14:10

В Кемском районе мошенники похитили у жителя более 200 тысяч рублей

14:05

Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор бизнесмену Белуге и требует для него 12 лет колонии

13:55

Депутаты поддержали снижение ставки по транспортному налогу для мощных катеров и лодок

13:45

В Петрозаводске открываются новые мобильные пункты вакцинации против гриппа

13:30

Парламент Карелии одобрил назначение Антона Фокина на пост главы Минэка республики

13:00

В Карелии за сутки горели три автомобиля

13:00

В Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах

12:40

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек «Теплые коты»

12:25

Предприятие «Карбон-шунгит» исключено из программы приватизации

12:08

Жительница Петрозаводска украла косметику на сумму 43 тысячи рублей

12:00

Две новые книги о древнем посёлке Куркиёки представят в Национальном музее Карелии

11:45

В России запретили автоматически списывать деньги за продление подписки

11:30

Артур Парфенчиков опубликовал видео, как Владимир Путин открыл участок трассы в Карелии

11:15

На озере Пяозеро в Карелии нашли тело утонувшего мужчины

10:35

«Добрый, светлый человек»: в ходе СВО погиб житель Костомукши Владимир Баша

10:20

В России могут расширить список опасных пород собак

10:00

Общественная палата выступила против законопроектов о запрете кормления бездомных животных

09:45

Почтовое отделение в поселке Пяозерский на севере Карелии отремонтируют

09:25

Жителя Пудожа будут судить за повторное вождение в пьяном виде

09:10

АКЦИЯ на квартиры в ЖК «Каскад» со скидкой до 1 000 000 ₽!

09:00

Нефтебазу в Петрозаводске оштрафовали за незаконную заправку теплоходов

08:40

Подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин

08:20

Секреты борьбы с осенней хандрой раскрыли в психиатрической больнице Карелии

08:00

На трассе из Карелии в Петербург перекроют автомобильное движение

07:40

В Костомукше мужчина ножом зарезал своего знакомого

07:20

В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора

07:00

Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»

06:40

Скелет древнейшего на Земле динозавра обнаружили в Южной Америке

00:10

Автомобиль на скорости сбил пешехода в Сегеже

23:30

Владимир Путин открыл реконструированный участок трассы в Карелии

21:15

В Медвежьегорске начинают судить экс-директора психоневрологического интерната

20:00

Последнюю жительницу заброшенной карельской деревни готовы взять к себе несколько человек

19:30

Детский сад в Сегеже закроют на неделю из-за регистрации инфекций

18:40

В Петрозаводске проведут рейд по проверке водителей на трезвость

18:20

Участницы «Женского движения Единой России» выстроили системную работу по всей стране

18:10

В Петрозаводске выявили более 100 нарушений в содержании многоквартирных домов

18:00

Жители Кондопоги пожаловались на сброс сточных вод в Кондопожскую губу

17:40

В центре Петрозаводска временно изменят схему движения

17:20

Облачно и умеренный дождь: прогноз погоды в Карелии на 16 октября

17:05

Рыбоводный участок на реке Кемь начали обустраивать еще до утверждения проекта

16:55

Омегу-3 и биогаз могут начать производить в Карелии

16:45

Ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей прошли в Карелии

16:20

Жители Карелии перечитывают «Героя нашего времени»

16:10

Карельский предприниматель рассказал, как превратил благоустройство территорий в искусство

16:00

Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты

15:50

Супруги Федоровы из Вяртсиля отметили золотую свадьбу

15:45

Комплекс защитных сооружений от затопления приводят в порядок в Калевале

15:25

В Петрозаводске изменят схему движения на двух перекрестках

15:05

19-летний житель Калевалы угнал и разбил внедорожник

14:40

Пропавший три месяца назад в Карелии рыбак найден мертвым

14:10

Водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Пряжинском районе

13:50

Продажи просроченных продуктов упали в России в 120 раз

13:30

Поезд насмерть сбил лося в Карелии

13:00

607 человек были найдены живыми: поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги четырехлетней работы

12:40

Руководитель вагонно-ремонтного депо в Кеми избежал заключения под стражу по делу о хищении

12:20

18-летний студент из Петрозаводска перевел мошенникам 450 тысяч рублей

12:00

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

11:30

Скандальный мост в карельской Хийденсельге частично отремонтируют до конца года

11:15

Снятый в Карелии сериал «Маяк» представили на фестивале в Геленджике

11:00

Во всех регионах России начинается предзимье

10:50

Три новых мостика и качели установят на трассе Фонтаны к лыжному сезону

10:35

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

10:15

Жительница Кемского района обвиняется в краже денег с карты знакомой

09:55

40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу

09:35

«Совсем мальчик»: в Карелии прощаются с погибшим на СВО Артуром Сёминым

09:25

Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

09:00

В Петрозаводске парк на Птицефабрике благоустроят за 7,3 млн рублей

08:40

Фасад Музыкального театра Карелии отремонтируют на федеральные средства

08:20

Оригинальные коллекции карельских дизайнеров представят на показе в Петрозаводске

08:00

В Карелии составляют портрет молодежи республики

07:40

Шеф-повар из Петрозаводска занял три призовых места в международном конкурсе

07:20

В Петрозаводске запретят остановку около троллейбусного депо

07:00

В Петрозаводске завершено строительство торгового центра «Сампо»

06:40

Названа дата продаж «Нивы Трэвел» с новым двигателем

00:10
Опоры моста в одном из поселков Карелии стянули проволокой
Сегодня 20:30 Общество
Поделиться

Жители поселка Ондозеро боятся разрушения единственного моста через Рокжозеро.

фото: © «Отражение. Карелия»

На протяжении длительного времени единственный мост через Рокжозеро, ведущий в населенный пункт, находится в непригодном состоянии, пишут местные жители.

Деревянные конструкции разрушаются, опоры стянуты проволоками. В случае обрушения моста граждане могут оказаться в изоляции и лишиться возможности посещать социально значимые объекты. Обращения жителей в компетентные органы результатов не принесли, сроки проведения ремонтных работ с прошлого года неоднократно переносились, последний раз — на 2026 год.

В ситуацию вмешался Следком России. Александр Бастрыкин поручил провести проверку. 

Как рассказывают местные жители, десять лет назад мост ремонтировали. Сам настил выглядит хорошо. Чего не скажешь об опорах.

Ранее стало известно, что скандальный мост в карельской Хийденсельге частично отремонтируют до конца года.


 
 
