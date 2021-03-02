Женщина с севера похитила куртку в Петрозаводске

Уроженка Мурманской области подозревается в имущественном преступлении, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть МВД Петрозаводска обратился работник одного из торгово-развлекательных центров карельской столицы. Он сообщил, что из отдела одежды похищена мужская куртка стоимостью более 3 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастна 42-летняя, уже имевшая проблемы с законом, уроженка Мурманской области, давно живущая в Петрозаводске. Подозреваемая дала признательные показания. Похищенное она намеревалась сбыть, но не успела. Полицейские изъяли похищенную куртку.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.