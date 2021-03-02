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Женщина с севера похитила куртку в Петрозаводске

Новости. Криминал
09:40, 03 Марта 2021
фото: © Pixabay
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Уроженка Мурманской области подозревается в имущественном преступлении, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть МВД Петрозаводска обратился работник одного из торгово-развлекательных центров карельской столицы. Он сообщил, что из отдела одежды похищена мужская куртка стоимостью более 3 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастна 42-летняя, уже имевшая проблемы с законом, уроженка Мурманской области, давно живущая в Петрозаводске. Подозреваемая дала признательные показания. Похищенное она намеревалась сбыть, но не успела. Полицейские изъяли похищенную куртку.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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