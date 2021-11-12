890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции 7
08.12.2021 20:30
Исследование показало, как изменилась стоимость «новогоднего набора» 4
08.12.2021 22:00
ГИБДД поблагодарила водителей, догнавших и задержавших пьяную автоледи в Петрозаводске 5
Сегодня 13:50
«Ну не верят вам люди!»: депутат Заксобрания Карелии от КПРФ сравнил введение QR-кодов с пенсионной реформой 5
Сегодня 13:17

Оппозиция раскритиковала законопроект о QR-кодах в парламенте Карелии

Новости. Политика
14:31, 09 Декабря 2021
фото: © Законодаетльное собрание Карелии

Новости партнеров

Карельские коммунисты собрали против федерального законопроекта около 5 тысяч подписей жителей республики.

Как и ожидалось, самую острую полемику на декабрьской сессии республиканского парламента вызвало обсуждение поправок в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, которые предусматривают введение в стране QR-кодов для посещения общественных мест. В ноябре Совет Государственной Думы направил этот законопроект на рассмотрение в российские регионы, и карельские депутаты должны были высказать свою позицию по отношению к инициативе федеральных властей. В том, что Законодательное собрание Карелии ее поддержит, сомнений ни у кого не возникало, но немногочисленная парламентская оппозиция обрушила на законопроект шквал критических выступлений.

«Мы собрали около 5 тысяч подписей жителей нашей республики. Это даже больше, чем было против пенсионной реформы! Просто задумайтесь о том, какой негатив вызывает этот законопроект!», – заявил на сессии депутат от КПРФ Евгений Ульянов.

О том, как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект, читайте в рубрике «Политкухня».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели

Аналитика

Сегодня 14:20
Политкухня
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 7
В Законодательном собрании вспомнили японцев, оспу и дипломы о высшем образовании.
QR-коды, которые раскололи общество 17
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 5
03.12.2021 13:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»