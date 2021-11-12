Оппозиция раскритиковала законопроект о QR-кодах в парламенте Карелии

Карельские коммунисты собрали против федерального законопроекта около 5 тысяч подписей жителей республики.

Как и ожидалось, самую острую полемику на декабрьской сессии республиканского парламента вызвало обсуждение поправок в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, которые предусматривают введение в стране QR-кодов для посещения общественных мест. В ноябре Совет Государственной Думы направил этот законопроект на рассмотрение в российские регионы, и карельские депутаты должны были высказать свою позицию по отношению к инициативе федеральных властей. В том, что Законодательное собрание Карелии ее поддержит, сомнений ни у кого не возникало, но немногочисленная парламентская оппозиция обрушила на законопроект шквал критических выступлений.

«Мы собрали около 5 тысяч подписей жителей нашей республики. Это даже больше, чем было против пенсионной реформы! Просто задумайтесь о том, какой негатив вызывает этот законопроект!», – заявил на сессии депутат от КПРФ Евгений Ульянов.

О том, как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект, читайте в рубрике «Политкухня».