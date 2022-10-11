Оппозиция в парламенте Карелии хочет для депутатов особого порядка административного наказания

Депутаты из оппозиционных фракций парламента Карелии решили добиться изменений в КОАП, чтобы народных избранников привлекали к административной ответственности в особом порядке.

С этой целью подготовлен проект федерального закона «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Предлагается дополнить Кодекс статьей, согласно которой решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации может принимать только прокурор региона.

Авторы законопроекта ссылаются на Уголовный кодекс, где предусмотрен особый порядок возбуждения дел против депутатов.