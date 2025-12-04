Оппозиционные фракции карельского парламента отказались голосовать за бюджет

Скандалом завершилось голосование 4 декабря за бюджет в Законодательном собрании Карелии.

Сегодня, в день принятия во втором чтении бюджета на 2026 и последующие два года, произошел скандал. Представители фракций «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко» покинули зал заседания, отказавшись голосовать за бюджет. Причиной стало отклонение поправок, которые вносили представители этих фракций, тогда как поправки «Единой России» принимались. Так продолжалось до обсуждения 15-й поправки из 70. Представители называющих себя оппозиционными фракций обвинили единороссов в игнорировании их позиции.

После этого депутат из фракции «Справедливая Россия» Ройне Изюмов выступил с инициативой не ограничивать время обсуждения каждой из поправок. Фракция «Единой России» в свою очередь предложила ограничить обсуждение каждой из поправок 20 минутами. В итоге большинство депутатов (а это ЕР) поддержали второй вариант. Ответом оппозиции стал уход всех ее представителей с заседания. Конкретно зал покинули депутаты от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». Остались в зале, помимо единороссов, представители ЛДПР (2), Партии пенсионеров (1) и «Новых людей» (1). После этого в сети появилось совместное заявление трех этих фракций.

— Сегодня на заседании Законодательного собрания Республики Карелия парламентское большинство в составе фракции «Единая Россия» фактически заблокировало возможность даже озвучить и обсудить поправки к проекту бюджета, предложенные оппозиционными фракциями. Поправки не были рассмотрены по существу, а попытки добиться открытого и равноправного обсуждения были пресечены манипуляциями с регламентом, — говорится в обращении депутатов. По мнению покинувших зал депутатов, парламентское большинство отказалось слышать предложения, направленные на поддержку районов, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры и другие жизненно важные потребности жителей республики.

— Мы считаем такую практику опасной для регионального парламентаризма. Бюджет — это главный документ, определяющий развитие Карелии на ближайшие годы. И отказ обсуждать его в открытую, с участием всех фракций, означает прямое игнорирование интересов большинства граждан республики, — говорится в обращении. Тем не менее, бюджет Карелии оставшимся большинством депутатов был принят во втором и сразу в третьем окончательном чтении. Доходы бюджета на 2026 год прогнозируется в размере 77 млрд 436 тыс. руб., расходы — 76 млрд 850 тыс. руб.

