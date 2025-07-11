Оправившийся от побоев хозяина-уголовника пёс Бади ищет новый дом

Сейчас кобель полностью восстановился после жизни с тираном и снова хочет стать домашним.
Пёс по кличке Бади, оправившийся после смерти хозяина-садиста, вновь готов довериться людям, рассказали в Инициативной группе помощи животным города Сортавала.
По словам волонтёров, овчарка регулярно подвергалась насилию со стороны прежнего владельца, имевшего уголовное прошлое, а после его ухода из жизни ещё месяц просидела одна в пустой квартире.
Теперь собака перестала выть и бояться, что её могут в любой момент ударить, полюбила объятия и хочет снова почувствовать себя любимой.
— Бади около 4-5 лет, это очень любопытный малыш, настоящая щенячья радость, обожает ловить снежки и играть с другими животными, — поделились активисты.
Ранее мы писали, что кобель, привязанный к заброшенному дому в селе Святозере, погибает от голода.
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