Определен город с самым длинным названием в России

В названии города насчитывается 25 букв.

Российским городом с самым длинным названием стал Александровск-Сахалинский. Об этом сообщили в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий. Название этого дальневосточного города состоит из 25 символов. Всего в России насчитывается 1242 города.

В 2021-м году самым длинным названием без пробелов среди населенных пунктов России, согласно данным «Яндекса», стало село Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии — у него тоже 25 букв.

На втором месте находится село Верхненовокутлумбетьево из Оренбургской области (23 буквы), на третьем — Нижненовокутлумбетьево (22 буквы) из той же области. Александровск-Сахалинский расположен на западном побережье острова Сахалин и относится к районам Крайнего Севера. Город был назван в честь императора Александра II.