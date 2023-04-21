Определена кандидатура на должность председателя Прионежского суда в Карелии

Квалификационная коллегия судей Карелии дала рекомендацию на должность председателя Прионежского районного суда исполняющей его обязанности Наталье Молодцовой.

Квалификационная коллегия судей Карелии на заседании 21 июня рекомендовала на должность председателя Прионежского районного суда исполняющей его обязанности Наталье Молодцовой.

Напомним, что должность главного судьи Прионежского района освободилась с января этого года, после ухода в отставку Андрея Топонена, согласно указу президента России, возглавлявшего суд 6 лет. После ухода уважаемого не только коллегами Топонена, и.о. председателя суда была назначена судья, выпускница юридического факультета ПетрГУ Наталья Молодцова.

Подробнее о том, откуда пришла Молодцова в Прионежский суд, где училась и другие интересные факты ее биографии, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».