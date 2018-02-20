Определены банки для выдачи льготной ипотеки под 6%

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Правительство РФ утвердило лимит средств на выдачу льготной ипотеки под 6%, в программе примет участие 46 кредитных организаций.
Итоги сбора заявок от банков объявила пресс-служба Минфина РФ. Утвержденный лимит средств на выдачу (приобретение) кредитов составил 600 млрд рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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