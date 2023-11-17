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Определены два претендента на пост главы Петрозаводска

Новости. Общество
14:03, 20 Ноября 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Конкурсная комиссия определила двух человек, один из которых на этой неделе станет главой города.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность нового руководителя карельской столицы выбрала двух претендентов из восьми.

На открытом голосовании комиссии, состоявшемся сегодня, 20 ноября, члены комиссии большинством голосов поддержали Инну Колыхматову и депутата Александра Паккуева.

Избрание главы Петрозаводского городского округа состоится путем тайного голосования в эту пятницу, 24 ноября, на сессии Петросовета.

Напомним, заседания комиссии, которая оценивала кандидатов, проходили с 10 по 15 ноября. За это время члены комиссии заслушали программы всех восьми претендентов на пост главы Петрозаводска.

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