Определены города Карелии с самым высоким уровнем радиации

Специалисты выделили два города среди крупнейших в республике.

В Роспотребнадзоре Карелии привели уровень радиации в крупнейших городах республики в ноябре 2023 года.

Средние значения мощности дозы гамма-излучения (гамма-фона) были определены на открытой местности в контрольных точках на территории нескольких крупнейших городов республики.

Как уточнили специалисты, гамма-фон везде соответствует естественным значениям и не представляет опасности для здоровья людей.

В Петрозаводске среднее значение мощности дозы гамма-излучения составило 0,10 мкЗв/ч, что оказалось на 0,01 мкЗв/ч больше, нежели месяцем ранее.

Такой же гамма-фон оказался в Сортавале и Костомукше, причем в городе горняков на также немного повысился за месяц.

Самым высоким гамма-фон — 0,11 мкЗв/ч — оказался в двух городах Карелии, Кондопоге и Сегеже.