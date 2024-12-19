Определены лауреаты детского конкурса рисунков «ЛУМИ-10» в Петрозаводске

На торжество 21 декабря приглашаются все авторы присланных работ.

Определены лауреаты детского конкурса рисунков — на торжество приглашаются все авторы присланных работ, сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».

В Петрозаводске 10 лет назад появился спортивный комплекс «Луми».

В связи с этим событием Дирекция спорта Петрозаводска объявила детский конкурс творческих работ «ЛУМИ-10».

Меньше чем за месяц в адрес организаторов поступило более 80 работ, выполненных в различной технике рисования.

«Мы благодарны всем участникам и приняли решение пригласить всех авторов рисунков в спортивный комплекс „Луми“ на наше небольшое юбилейное торжество, которое состоится уже в субботу 21 декабря», — написали в источнике.

Начало праздничной программы в 17.00. На вечере лауреатам вручат соответствующие дипломы. Завершится торжество праздничным катанием для друзей «Луми».