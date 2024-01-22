Определилась компания, которая будет реконструировать мост в центре Петрозаводска

Глава Карелии назвал месяц, когда будет перекрыто движение по мосту на улице Мерецкова.

Подрядчиком реконструкции моста на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске выбрана компания ВАД. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель республики Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что строителям предстоит большая работа: демонтаж старого моста, строительство новых коммуникаций, ливневки и, наконец, самой переправы, которая будет шире и длиннее нынешней.

«Движение транспорта будет перекрыто ориентировочно с марта. Пути объезда совместно с ГИБДД организуем, но понимаем, что нагрузка на прилегающие магистрали вырастет. Но тут уж нам всем придется набраться терпения», — написал Артур Парфенчиков.