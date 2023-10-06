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Определился чемпион мира по безделью

Новости. Общество
22:50, 06 Октября 2023
фото: Freepik

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На чемпионате по лени победа досталась 23-летней девушке-косметологу.

Тринадцатый ежегодный чемпионат по лени завершился в черногорской этнодеревне Брезна победой 23-летней Лидии Маркович. Об этом сообщает интернет-портал «МИР24».

В соревновании принял участие 21 человек из Украины, Сербии, Черногории и России, оно продлилось 50 дней. В финале остались лишь двое — Лидия и Филипп, которые решили встать вместе, объявив ничью. Позже мужчина отдал победу сопернице.

Девушка из города Никшич работает косметологом, к турниру она отнеслась ответственно — готовилась последние три года. Пока шел конкурс, не раз к ней приходили родители, предлагая сумму, положенную за победу, но она отказывала им снова и снова.

«Я здесь не для этого, а для того, чтобы победить. Это психологическая игра. Никаких денег», — отвечала будущая победительница, сообщает сербское издание Telegraf.

Прошлогодний победитель — Жарко Пеянович 38 лет. Его пытались одолеть семь человек, которые сдались к концу первого дня. Позже его задержали за нападение на местного журналиста, который в своей статье назвал его «самым большим бездельником» — именно этот титул традиционно получают победители соревнования.

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