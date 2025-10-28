Определился подрядчик, который расселит девять аварийных домов в Октябрьском районе

В Петрозаводске завершились торги на право участия в программе комплексного развития территории.
Новый этап программы КРТ стартует в Петрозаводске, рассказала на своей странице в ВК глава города Инна Колыхматова.
Речь о квартале, ограниченном Мурманской, Бесовецкой, Краснофлотской улицами и Октябрьским проспектом. На нем находятся девять нерасселенных аварийных домов.
— Мурманская ул., д. 8;
— Бесовецкая ул., д. 9;
— Бесовецкая ул., д. 11;
— Бесовецкая ул., д. 15А;
— Бесовецкая ул., д. 17;
— Краснофлотская ул., д. 5;
— Октябрьский пр-кт, д. 50;
— Октябрьский пр-кт, д. 46;
— Октябрьский пр-кт, д. 40.
Торги выиграло ООО «СЗ «Стройинвест КСМ». Компания расселит аварийные дома и построит новые. Также застройщик обустроит нерегулируемый пешеходный переход через Бесовецкую улицу в районе пересечения с Мурманской улицей, сделает тротуар или пешеходную дорожку вдоль Краснофлотской улицы (от Октябрьского проспекта до Бесовецкой ул.). Кроме того, подрядчика обязали разработать проектную документацию для строительства детского сада и пройти экспертизу.
— Это позволит нам направить заявку для получения средств из федерального бюджета на его строительство, — уточнила глава города.
Расселение пройдет в более короткие сроки, чем это произошло бы по программе расселения аварийного жилья, подытожила Колыхматова.
Комплексное развитие территорий (КРТ) — программа, в рамках которой за счёт частной строительной компании расселяют аварийное жильё, сносят старые строения, а на их месте строят новые дома и объекты социальной инфраструктуры. В эту программу подрядчики уже вложили 500 миллионов рублей.
В рамках программы комплексного развития территорий в столице Карелии уже расселено 109 квартир в 25 домах. В планах расселение еще 37 аварийных домов. Напомним, в сентябре были объявлены торги на право заключения договора о комплексном развитии территории первого этапа Октябрьского района. Это квартал общей площадью 52 538 кв.метров, ограниченный Мурманской, Бесовецкой, Краснофлотской улицами и Октябрьским проспектом. Как уточнили в мэрии, на территории расположено девять аварийных домов, подлежащих расселению и сносу, а также один уже расселенный аварийный дом. Его необходимо будет снести не позднее шести месяцев со дня заключения договора. Ранее на улице Гоголя в Петрозаводске начали расселять аварийные дома по программе КРТ.