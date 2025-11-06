«Определить вирус за 30 минут»: первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С создан в России

Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире экспресс-тест для диагностики вирусного гепатита С, основанный на методе петлевой изотермической амплификации (LAMP).
— Ученые ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации. Разработка проводилась в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья, — говорится в заявлении.
Новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов, что сильно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, сообщает ведомство.
Гепатит С — это инфекционное заболевание, которое может вызывать серьезные поражения печени, включая цирроз и рак. Инфекция передается через кровь, и особенно уязвимыми являются люди с ослабленным иммунитетом.
Напомним, новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году.