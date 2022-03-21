Опрос: более половины финнов поддержали вступление страны в НАТО

Настроения граждан Финляндии изменила ситуация на Украине.

Вступление Финляндии в НАТО поддерживают около 60% населения страны. Как пишет Yle, таковы результаты опроса, который провел Аналитический центр деловой жизни EVA. Причем, доля тех, кто выступает за присоединение к военному блоку, выросла по сравнению с минувшей осенью на 34%.

Причиной резкого изменения в настроениях финнов стала ситуация на Украине. Ранее такие же результаты показал и опрос самой телерадиокорпорации Yle: по ее данным, за вступление страны в НАТО выступают 62 % финнов.