ОПРОС: Будете ли вы поститься?

Уже в понедельник 11 марта начнется Великий пост. Вы будете его соблюдать?

В этом году Великий пост начнется 11 марта и завершится 27 апреля – 40 дней воздержания от животной и молочной пищи, от секса и алкоголя, от плохих мыслей, поступков и сквернословия.

Будете ли вы поститься?

Проголосовать можно здесь.