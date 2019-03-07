ОПРОС: Будете ли вы поститься?

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Уже в понедельник 11 марта начнется Великий пост. Вы будете его соблюдать?
В этом году Великий пост начнется 11 марта и завершится 27 апреля – 40 дней воздержания от животной и молочной пищи, от секса и алкоголя, от плохих мыслей, поступков и сквернословия.
Будете ли вы поститься?
Проголосовать можно здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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