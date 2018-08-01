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Новости. Общество
11:52, 01 Августа 2018

ОПРОС: Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?

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В Петрозаводске решено установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину, уроженцу Ялгубы. Однако пока неизвестно, где именно появится монумент.

Ранее мэрия сообщила, что художественная комиссия и градостроительный совет одобрили проект памятника ювелиру фирмы "Фаберже", но пока не решили, где его установить.

Автор Павел Калтыгин предложил поставить монумент на набережной Онежского озера. Обсуждаются и другие варианты: пересечение проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, лестница на улице Свердлова в створе Пушкинской, строящийся микрорайон на месте Александровского завода.

А где, по вашему мнению, должен появится памятник Михаилу Перхину? Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-08-01 14:04:02
Где жил , если жил ваще , пусть там и стоит .
однозначно
2018-08-01 13:13:15
Очередной мужик в пиджаке. Пусть ставят на СКЗ, там как раз площадку забетонировали, причем совершенно бесплатно
Мизантроп
2018-08-01 13:18:16
однозначно, Плюсую. ))))
кир
2018-08-01 13:03:40
В Ялгубе поставить. Нечего город перегружать ненужными поделками.
Гость
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