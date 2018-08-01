ОПРОС: Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?

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В Петрозаводске решено установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину, уроженцу Ялгубы. Однако пока неизвестно, где именно появится монумент.
Ранее мэрия сообщила, что художественная комиссия и градостроительный совет одобрили проект памятника ювелиру фирмы "Фаберже", но пока не решили, где его установить.
Автор Павел Калтыгин предложил поставить монумент на набережной Онежского озера. Обсуждаются и другие варианты: пересечение проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, лестница на улице Свердлова в створе Пушкинской, строящийся микрорайон на месте Александровского завода.
А где, по вашему мнению, должен появится памятник Михаилу Перхину? Проголосовать можно здесь.
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Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
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