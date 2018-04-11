Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
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Новости. Общество
16:20, 11 Апреля 2018

ОПРОС: Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?

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Курс доллара и евро резко выросли по отношению к рублю на фоне санкций и заявлений американского президента.

По информации РБК, 11 апреля в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже курс евро вырос более чем на два рубля к закрытию предыдущей сессии — до 80,14 руб. Курс доллара также вырос — более чем на полтора рубля к закрытию, до 64,76 руб. В течение первых часов после начала работы Московской биржи они несколько скорректировались.

После заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего России нанести удар по Сирии, курс рубля снова начал падать.

А как вы отреагировали на очередной обвал рубля?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2018-04-11 17:57:27
Еще раз пожалел послушный народ и помянул добрым словцом его правителей. А, впрочем, и народ теперь не жалею. Он сделал свой выбор. Учить уроки истории надо было лучше.
nae
2018-04-11 17:02:01
Ожидаемо
кир
2018-04-11 16:34:22
Никак.
Гость
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