ОПРОС: Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?

Курс доллара и евро резко выросли по отношению к рублю на фоне санкций и заявлений американского президента.

По информации РБК, 11 апреля в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже курс евро вырос более чем на два рубля к закрытию предыдущей сессии — до 80,14 руб. Курс доллара также вырос — более чем на полтора рубля к закрытию, до 64,76 руб. В течение первых часов после начала работы Московской биржи они несколько скорректировались.

После заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего России нанести удар по Сирии, курс рубля снова начал падать.

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