Опрос показал, что большинство россиян имеет продуктовые запасы

Почти каждый второй респондент (46%) опасается повышения цен, а 29% - дефицита, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Порядка 85% россиян запаслись продуктами питания впрок. Почти каждый второй респондент (46%) опасается повышения цен, а 29% — дефицита. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте в среду. Об этом информирует ТАСС.

«Большинство россиян декларируют, что имеют продуктовые запасы (85%). По сравнению с 1992 годом этот показатель увеличился на 14 п. п. (1992 г. — 71%). Доля не имеющих запасов сократилась на 6 п. п. (1992 г. — 19%, 2022 г. — 13%)», — говорится в материалах опроса.

Отмечается, что 61% респондентов имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году. С 1992 года этот показатель увеличился почти в три раза (с 23% до 61%). При этом у 16% граждан запасов в этом году меньше, чем в прошлом.

«Если в 1992 году граждане запасались в равной степени и из-за опасения повышения цен (40%), и из-за возможного товарного дефицита (42%), то сейчас доминирующим опасением является рост цен (46%). Отсутствие товаров в продаже сегодня реже беспокоит российских граждан, чем в 1992 (29%, 13 п. п. к февралю-марту 1992 г.)», — уточняется в сообщении.

При формировании запасов повышением цен чаще руководствуются жители сел (55%), реже — жители Москвы и Санкт-Петербурга (35%). Отсутствия продуктов наоборот больше боятся жители двух столиц и городов с населением 100-500 тыс. чел. (по 38%), а меньше всего — жители сел (21%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 апреля 2022 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.