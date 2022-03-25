Опрос показал, что в Карелии выросло число жителей, намеренных посадить картошку на даче

Каждый десятый житель Карелии будущим летом впервые в своей жизни начнет сажать картошку.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Сажать картофель в этом году собирается 63% землевладельцев в Республике Карелия: при этом 53% выращивали картофель в прошлом году, а 10% — нет.

Многие из тех, кто раньше уже сажал картофель, в комментариях сообщили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют сажать картофель.

Среди тех, кто собирается заняться посадками, большинство в возрасте 35—44 лет с доходом до 50 тыс. рублей в месяц.