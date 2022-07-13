Опрос показал, сколько жителей Карелии против открытия границы с Финляндией

Отмену ограничений на пересечение границы России и Финляндии не поддерживает 26% жителей Карелии.

Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного «Столицей на Онего».

Его участникам предлагалось ответить на вопрос: «Вы обрадовались открытию границы с Финляндией?». Поводом для этого стала отмена коронавирусных ограничений, которые не позволяли выезжать в соседнюю страну без особых причин.

Из общего числа респондентов каждый четвертый ответил, что «вообще не открывал бы границу».

Еще 30% не обрадовались отмене ограничений потому, что их не интересуют поездки за границу.

Вместе с тем, 36% участников опроса довольны снятием запретов и собираются поехать в Финляндию сразу, как получат визу, а 7% это уже сделали.