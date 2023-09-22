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Опрос показал, сколько жителей Петрозаводска доверяют гомеопатии

Новости. Общество
09:33, 25 Сентября 2023
фото: Adobe Stock

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«Это как вера в бога»: прокомментировали результаты опроса медики.

Гомеопатическим препаратам доверяет каждый пятый петрозаводчанин. Таковы оказались результаты опроса, проведенные сервисом по поиску работы SuperJob среди представителей экономически активного населения карельской столицы.

При этом, если 20% опрошенных доверяют альтернативной медицине, то 47%, напротив, не доверяют гомеопатии, Каждый третий затруднился с ответом.

Женщины верят в пользу гомеопатических препаратов чаще мужчин (25 и 16% соответственно). Старшее поколение — чаще более молодых горожан (32% против 14%). Респонденты с высшим образованием в гомеопатию верят реже, чем те, кто закончил колледжи и техникумы (23 и 30% соответственно).

«Гомеопатия иногда тоже помогает. Это как вера в бога», — комментируют доктора.

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