Опрос руководителей предприятий Карелии показал рост оптимизма в бизнесе

Руководители предприятий Карелии улучшили прогноз по развитию ситуации на своих производствах в ближайшие месяцы.

Об этом говорит «индекс предпринимательской уверенности», рассчитанный Карелиястатом на основании результатов опроса руководителей.

В сентябре этот индекс вырос по сравнению с августом на предприятиях обрабатывающей промышленности, к которым относится большинство компаний Карелии.

Сохранение достигнутых объемов выпуска продукции в этой сфере прогнозирует 85% опрошенных, еще 15% ожидает роста производства.