Опрос руководителей предприятий Карелии показал рост оптимизма в бизнесе

Руководители предприятий Карелии улучшили прогноз по развитию ситуации на своих производствах в ближайшие месяцы.
Об этом говорит «индекс предпринимательской уверенности», рассчитанный Карелиястатом на основании результатов опроса руководителей.
В сентябре этот индекс вырос по сравнению с августом на предприятиях обрабатывающей промышленности, к которым относится большинство компаний Карелии.
Сохранение достигнутых объемов выпуска продукции в этой сфере прогнозирует 85% опрошенных, еще 15% ожидает роста производства.
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