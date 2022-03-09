Опрос жителей Карелии показал неожиданный рост доверия к рублю как способу хранения сбережений

Число жителей Карелии, считающих, что надо хранить сбережения в рублях, за последние 2 месяца выросло с 40% до 46%.

Это показали результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Одновременно сократилось доверие к доллару и евро. Если 2 месяца назад эти валюты надежным способом хранения сбережений считали 47% и 45% респондентов, то теперь их доля снизилась до 29% и 25%.

Опрос так же показал, что чем старше человек, тем меньше доверия он испытывает к иностранным валютам.