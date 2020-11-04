Оптимизм главы Карелии по поводу закрытого завода пока не оправдывается – его хотят банкротить

Управление ФНС по Карелии подало иск о банкротстве остановленного градообразующего предприятия АО "Карелия ДСП" - через 1,5 месяца после заявления главы Карелии о возможности возрождения завода.

Иск от налоговой службы поступил 2 ноября в Арбитражный суд Карелии.

Размер финансовых требований ФНС к "Карелия ДСП" составляет 33,4 млн рублей.

Ранее о намерении добиваться банкротства завода заявило ООО "Лес Трейд-Экспорт". Размер его финансовых требований к должнику составляет 1,1 млн. А до этого на процедуре банкротства предприятия настаивало само руководство ОАО "Карелия ДСП".

В конце сентября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о "первым шаге" к восстановлению работы завода.

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