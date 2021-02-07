Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автомобиль загорелся во дворе визового центра в Петрозаводске (ФОТО)
Сегодня 09:52
В Петрозаводске врачи пятый месяц борются за жизнь ребенка, избитого отцом до полусмерти 8
Сегодня 16:32
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
Сегодня 09:30
"Маленького монстра" с плоской головой нашли во льдах Арктики
07.02.2021 21:40
Пьяный житель Карелии устроил резню, в которой погибла его жена и тяжело пострадала еще одна женщина 10
Сегодня 12:11

Оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимума

Новости. Экономика
21:05, 08 Февраля 2021
фото: ©ТАСС / Сергей Мальгавко
Загрузка...

Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание электричества.

Оптовые цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимальных значений, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса. Как пишет "Коммерсант ", основным драйвером роста стали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 миллиардов рублей. По прогнозам экспертов, в этом году цены на электроэнергию могут увеличиться еще сильнее: в европейской части страны и на Урале рост составит 3,8%, а в Сибири — 13,4%.

К числу нерыночных надбавок, которые привели в прошлом году к удорожанию электричества, относится, в частности, субсидирование тарифов на Дальнем Востоке. Кроме того, за мощность новых тепловых электростанций в Калининграде и Крыму оптовый энергорынок заплатил 70 миллиардов рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
02.02.2021, 16:00
"Я рыдала и билась головой об стену": Модель из Карелии рассказала о предательстве мужа-футболиста в Бразилии
01.02.2021, 18:20
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги

Аналитика

05.02.2021 13:50
Политкухня
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 7
На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
03.02.2021 11:00
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
"Толпы не было" 1
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»