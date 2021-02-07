Оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимума

Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание электричества.

Оптовые цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимальных значений, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса. Как пишет "Коммерсант ", основным драйвером роста стали обязательные нерыночные надбавки, объем которых достиг 558 миллиардов рублей. По прогнозам экспертов, в этом году цены на электроэнергию могут увеличиться еще сильнее: в европейской части страны и на Урале рост составит 3,8%, а в Сибири — 13,4%.

К числу нерыночных надбавок, которые привели в прошлом году к удорожанию электричества, относится, в частности, субсидирование тарифов на Дальнем Востоке. Кроме того, за мощность новых тепловых электростанций в Калининграде и Крыму оптовый энергорынок заплатил 70 миллиардов рублей.