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Новости. Экономика
07:36, 11 Июля 2019

Оптовые закупки детской обуви - удобный формат

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Организация бизнеса по розничной реализации детской обуви сегодня серьезно упрощена за счет присутствия на рынке крупных дистрибьюторов отечественных и зарубежных производителей.

Благодаря таким компаниям, у владельцев торговых точек отпадает необходимость в сложных закупках в нескольких источниках. Все приобретения для формирования полноценного ассортимента на любой сезон можно делать в одном месте, да еще и на выгодных условиях. За счет этого идет весомая экономия на транспортных расходах. Кроме того, отпадает необходимость в наборе большого штата сотрудников, ведь с составлением заказов здесь под силу справиться и одному человеку.

Важным моментом является возможность установления сотрудничества с дистрибьюторами посредством их официальных сайтов. Дистанционный формат закупок освобождает время, экономит силы и деньги, ведь отпадает необходимость в организации длительных командировок или, как минимум, поездок по своему городу или региону. Решение текущих вопросов занимает считанные минуты.

Для удобства покупателей каталоги доступных товаров грамотно структурированы, позволяют быстро добраться до интересующих категорий. Так, популярная сегодня у родителей и их детей обувь Тотошка оптом в каталоге ВЗВ выведена на отдельную страницу, с которой можно поработать несколькими способами. Помимо сплошного просмотра актуальных позиций доступно использование вспомогательных инструментов. Можно сортировать модели по популярности, новизне, скидке: в зависимости от собственных приоритетов. Также предлагается применение фильтров, которые позволяют сформировать узкий круг отвечающих определенным требованиям предложений. Здесь предусматривается выбор изделий по эстетическим, техническим характеристикам, наличию на складе, возможности экспресс-доставки, размерному ряду, количеству пар в коробке, стране производства и другим моментам.

Собираясь приобрести обувь Кеддо оптом или что-либо другое, можно воспользоваться квалифицированными подсказками. Таковые доступны в рамках сотрудничества с личным помощником, который предоставляется на время закупки на бесплатной основе. С ним можно созваниваться в любое время для решения вопросов по ассортименту, скидкам и прочему. С этим же менеджером можно общаться и по поводу возврата продукции при наличии для этого оснований, например, заводского брака.

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