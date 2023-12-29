Опубликовали график подвоза воды в поселок Ихала Лахденпохского района

В связи с повторной аварией на водозаборе в поселке отсутствует централизованное водоснабжение.

Как сообщили в паблике Лахденпохского района со ссылкой на информацию местной ЕДДС, в связи с повторной аварией на водозаборе в п. Ихала отсутствует централизованное водоснабжение.

Ремонтные работы сегодня будут продолжены.



График подвоза воды в п. Ихала 31 декабря 2023 года:

– с 12.00 до 12.50 – ул. Центральная, дома 28, 30, 40а;

– с 13.00 до 13.59 – ул. Строительная, дом 4;

– с 14.00 до 14.50 – ул. Школьная, дом 4;

– с. 15.00 до 16.00 – ул. Лесная, дом 2.