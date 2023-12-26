Опубликован график выплаты пенсий жителям Карелии за январь 2024 года

На банковские карты выплаты будут осуществляться 11, 12 и 20 января.
Социальный фонд России по Карелии опубликовал в официальном паблике график выплаты пенсий за январь 2024 года жителям региона.
Как сообщили в группе, на банковские карты выплата пенсий в республике будет осуществляться 11, 12 и 20 января.
Выплата пенсий за январь 2024 года через отделения почтовой связи начнется с 3 января в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи.
Напомним, карельским пенсионерам в новом году проиндексируют страховые пенсии.
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