Опубликовали яркие кадры с соревнований по чир спорту в Карелии

Более 200 спортсменок боролись за победу.

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо» в Петрозаводске 9 декабря проходили региональные соревнования и Фестиваль по чир спорту «Кубок Почетного Президента Федерации Чир спорта Республики Карелия». Об этом сообщили в паблике Спорт - норма жизни Карелия.



Как рассказали в источнике, более 200 спортсменок боролись за победу, в том числе команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фотографии предоставила Людмила Корвякова.