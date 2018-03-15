Опубликован новый список предприятий-должников перед бюджетом Карелии

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Министерство финансов Карелии опубликовало новый список предприятий и учреждений, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджет республики в размере свыше 1 млн. рублей.
С начала года этот перечень пополнили 8 организаций, еще 4 рассчитались с долгами, 1 организация исключена из числа должников, так как в отношении нее введена процедура конкурсного производства.
Подробнее о должниках читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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