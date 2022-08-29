Опубликован анализ цен на бензин и дизтопливо в Карелии

Стоимость бензина и дизельного топлива в Карелии снова выросла за последнюю неделю.

Об этом говорят результаты, проведенного Карелиястатом, мониторинга потребительских цен за период с 6 по 12 сентября.

Средняя цена на дизельное топливо выросла на 0,2% — до 57 рублей 58 копеек за литр.

Бензин АИ-98 подорожал на 1,1% — до 61 рубля 01 копейки.

Рост цен на АИ-92 и АИ-95, продолжавшийся в течение августа в и начале сентября, на минувшей неделе приостановился.

Стоимость АИ-92 составила в среднем 48 рублей 19 копеек, АИ-95 — 51 рубль 55 копеек.