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Опубликован детальный график движения общественного транспорта в Петрозаводске в День Победы

Новости. Общество
09:35, 09 Мая 2022
фото: администрация Петрозаводска

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Маршруты движения троллейбусов и автобусов Петрозаводска сегодня изменены в связи с перекрытием проезда в центре города для проведения мероприятий в честь Дня Победы. 

График движения опубликован на официальном сайте администрации Петрозаводска:

Автобус № 5: 

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Шотмана – пл. Гагарина – Красноармейская ул.– Комсомольский пр. – пр. Александра Невского – ул. «Правды» – по маршруту следования. 
В обратном направлении: по маршруту следования – ул. «Правды» – пр. Александра Невского –Комсомольский пр. –Красноармейская ул.– пл. Гагарина –Шотмана – ул. по маршруту следования. 

Автобус № 8: 

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. «Правды» – пр. Александра Невского – Комсомольский пр.– Красноармейская ул.– пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – по маршруту следования. 
В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Красноармейская ул.– пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. «Правды» – по маршруту следования. 

Автобус № 12: 

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Шотмана – пл. Гагарина – Красноармейская ул.– Комсомольский пр.– пр. Александра Невского – ул. Луначарского – по маршруту следования. 
В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – Комсомольский пр.– Красноармейская ул.– пл. Гагарина – ул. Шотмана – по маршруту следования. 

Автобус № 17: 

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Гоголя – Красноармейская ул. –Комсомольский пр. – пр. Александра Невского – ул. «Правды» – по маршруту следования. 
В обратном направлении: по маршруту следования – ул. «Правды» – пр. Александра Невского – Комсомольский пр.– ул. Красноармейская – ул. Гоголя – по маршруту следования. 

Автобус № 19: 

В прямом направлении: по маршруту следования –Комсомольский пр. – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – по маршруту следования. 
В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина –Красноармейская ул. – ул. Гоголя – по маршруту следования. 

Автобус № 25: 

В прямом направлении: по маршруту следования – ул. Ровио –Комсомольский пр. – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – наб. Гюллинга – ул. «Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – по маршруту следования. 
В обратном направлении: по маршруту следования – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – наб. Гюллинга – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Ровио – по маршруту следования. 

Автобус № 26 будет следовать двумя разрывными маршрутами: 

При следовании со стороны ул. Кемской: «к/ст. Кемская» – Кемская ул.– Судостроительная ул.– Ключевая ул.– ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское ш.– Лыжная ул. – ул. Ровио – Комсомольский пр. – пр. Александра Невского – ул. «Правды» – ул. «Правды» пр. Александра Невского –Комсомольский пр. – ул. Ровио –Лыжная ул. –Ключевское ш. – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – ул. Ключевая – ул. Судостроительная – «к/ст. Кемская». 
При следовании со стороны Чистой ул: ул. Чистая –Лососинское ш. – ул. Попова – Сыктывкарская ул. – Лесной пр.– ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – ул. Еремеева – ул. Куйбышева – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – Лесной пр. –Сыктывкарская ул. – ул. Попова – ш. Лососинское – ул. Чистая. 

Троллейбус № 1 будет следовать по маршруту: «к/ст. Кемская» – Судостроительная ул. – Ключевая ул. – ул. Онежской Флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. А. Невского – Комсомольский пр. – Красноармейская ул. – ул. Шотмана – далее по привычному маршруту до улицы Хейкконена. В обратном направлении – по указанным улицам. 

Троллейбус № 6 будет следовать по ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское ш. – пр. А. Невского – Комсомольский пр. – Красноармейская ул. – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Кирова – далее по своему маршруту до ст. «Товарная». В обратном направлении – по указанным улицам.

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