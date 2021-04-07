Опубликован график дополнительных выплат ветеранам войны в Карелии к Дню Победы

Накануне Дня Победы единовременные выплаты получат российские ветераны Великой Отечественной войны, в том числе, 185 жителей Карелии.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Размер выплат составит 10 тысяч рублей каждому ветерану.

"Выплаты положены тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг.", - пояснили в правительстве.



Тем, кому начисляют пенсии на банковские карты, деньги переведут не позднее 10 апреля в Петрозаводске и не позднее 13 апреля в районах Карелии.

Ветеранам, которые получат пенсии на почте, выплаты придут вместе с пенсией в апреле.