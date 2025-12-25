Опубликован график работ поликлиник в праздничные дни в Карелии

Министерство здравоохранения Республики Карелия опубликовало график работы поликлинических отделений в период новогодних праздников. Режим разделён для медучреждений Петрозаводска и муниципальных районов.

Министерство здравоохранения Республики Карелия сообщает, что в определённые дни будет оказываться только неотложная помощь на дому, а в дежурные же дни будут открыты терапевтические и педиатрические приёмы, а также работать часть диагностических служб.

График работы выглядит следующим образом.

Поликлинические отделения медицинских организаций муниципальных районов и округов республики:



— 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 января будет медучреждения будут оказывать неотложную помощь на дому;

— 2, 6, 8, 10 января состоятся дежурные терапевтические и педиатрические приемы с 9 до 16 часов, прием врачей-специалистов, а также неотложная помощь на дому и работа диагностических служб.

Поликлиники города Петрозаводска:



— 31 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 января — окажут неотложная помощь на дому (прием вызовов — с 8 до 16 часов).



— 2, 6, 8, 10 января — проведут дежурные терапевтические и педиатрические приемы с 9 до 13 часов; осуществят прием врачей-специалистов (по отдельному графику); окажут неотложную помощь на дому (прием вызовов с 8 до 16 часов); будут работать диагностические службы.

Подробная информация есть на ресурсе Минздрава Карелии.

Ранее был опубликован график работы общественного транспорта в Петрозаводске на новогодних каникулах.