Опубликован график работы «красных зон» в поликлиниках Петрозаводска в выходные дни

В Минздраве Карелии рассказали, как работают отделения для оказания медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции 12 и 13 февраля.

«Красные зоны» в петрозаводских поликлиниках будут принимать пациентов в субботу и воскресенье.

Так, Городская поликлиника №1 (ул. Свердлова, 20; пр. Лесной, 40) работает с 09.00 до 19.00.

График работы Городской поликлиники №2 (ул. Володарского, 14): с 09.00 до 18.00 в субботу, с 09.00 до 16.00 в воскресенье.

Городская поликлиника №3 (пр. Первомайский, 28) ждет пациентов с 09.00 до 15.00.

Городская поликлиника №4 (ул. Нойбранденбургская, 1) работет с 09.00 до 19.00 в субботу, с 09.00 до 17.00 в воскресенье.

График работы филиала Городской поликлиники №4 (ул. Ровио, 14): с 09.00 до 16.45 в субботу, с 09.00 до 15.00 в воскресенье.