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Новости. Общество
11:06, 16 Марта 2018

Опубликован график работы Общественного штаба наблюдателей за выборами в Карелии

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Общественный штаб по наблюдению за выборами предоставит жителям Карелии онлайн трансляцию дня голосования в республике и первые комментарии политиков и экспертов.

Так, в 11.00 председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин даст комментарии о начале выборов в республике и первые данные о явке избирателей.

В 15.00 состоится пресс-конференция доверенных лиц кандидатов в президенты России, руководителей региональных избирательных штабов, а также представителей региональных отделений политических партий

В 19:00 состоится пресс-подход руководителей и членов Общественного штаба по наблюдению.

В 21.00 свои комментарии по предварительным итогам выборов даст представитель Высшей школы экономики из Санкт-Петербурга Илья Дорханов.

"Столица на Онего" выступает информационным партнёром Общественного штаба и будет вести онлайн трансляцию в течение всего дня голосования 18 марта.

Сразу после сообщений наших наблюдателей в 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 штаб общественных наблюдателей будет рассказывать, какая явка складывается в Петрозаводске и в Карелии, отличаются ли данные по явке от сообщений организаторов выборов в республике – Центральной избирательной комиссии Карелии.

В 10.00 штаб планирует представить полный прогноз по явке.

С 7.30 начнётся видеонаблюдение, внимание которого будет откорректировано с учётом сообщений о возможной "аномальности" по явке – как по сообщениям наблюдателей, так и по сообщениям региональных и федеральных избирательных штабов кандидатов и штаба

В день выборов будет работать "горячая линия". По номеру 8 800 333 33 50 (звонок c городских и мобильных телефонов по России бесплатный можно будет сообщить о нарушениях на избирательных участках. Вся информация будет передаваться в Центральную избирательную комиссию РФ.

Кроме того, сообщения о происшествиях на избирательных участках в Карелии можно самостоятельно отправить на "Карту нарушений" напрямую через форму на сайте (http://www.kartanarusheniy.org), с приложением фото- и видеодоказательств, копий документов.

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