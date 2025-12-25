Опубликован график работы общественного транспорта в Петрозаводске на новогодних каникулах

В Петрозаводске стал известен режим работы троллейбусов и муниципальных автобусов на новогодних каникулах. Также изменится график маршрутов №26 и 9.
В Петрозаводске стал известен режим работы общественного транспорта на новогодних каникулах С 31 декабря по 11 января троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня, как в воскресенье.
Муниципальные автобусы предприятия «Городской транспорт» (маршруты № 16, 18, 30, 31, 32) и ООО «АТП 2» (маршрут № 28) будут работать по графику праздников и выходных дней. Актуальное расписание можно уточнить на сайте «Городского транспорта» или администрации города.
Для маршрутов № 9 и 26 установлен следующий график:
• 31 декабря последние рейсы отправятся с конечных остановок в 21:00.
• 1 января с 07:00 на линии выйдут четыре автобуса, а с 10:00 транспорт будет работать в полном составе.
• 2 января автобусы вернутся к обычному расписанию.
В администрации отметили, что остальные транспортные компании не предоставили график работы в праздничные дни, значит они будут работать по своему утвержденному расписанию.