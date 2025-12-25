Опубликован график выдачи проездных билетов для детей участников СВО на 2026 год

Выдача льготных проездных билетов на 2026 год для детей участников СВО начнется 26 января 2026 года. Проездной документ будет оформляться сроком на весь предстоящий календарный год.

ПМУП «Городской транспорт» опубликовал важную информация для получателей билетов. В течение января 2026 года для проезда продолжают действовать проездные билеты со штампом СВО, выданные на 2025 год.



Для оформления нового проездного необходимо предоставить копии следующих документов:



— Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт не принимается);



— Справка, подтверждающая участие родителя в СВО;



— Две фотографии ребёнка размером 2×3 см (являются обязательными).



Оформление и выдача проездных будут производиться по адресу: ул. Московская, д. 14, кабинет 305.



График работы: в будние дни с 8:30 до 16:00, перерыв на обед с 11:00 до 12:00.



Мера направлена на обеспечение транспортной мобильности и поддержку семей участников специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, табло с расписанием общественного транспорта установят в центре Петрозаводска.