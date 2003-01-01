Опубликован график выплат пенсий и пособий в октябре

Деньги поступят в две основные даты.
Отделение Социального фонда России по Карелии опубликовало график выплат пенсий и пособий на октябрь 2025 года.
Все детские пособия за сентябрь жители республики получат в пятницу, 3 октября. В этот же день придет ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет. Сюда входят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и выплата на первого ребенка до 3 лет.
Пенсии, назначенные до сентября 2015 года, будут перечислены 11октября. Пенсии, назначенные позже, переведут 22 октября.
Напомним, ранее россиянам рассказали, как изменятся соцвыплаты в следующем году.