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Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии

Новости. Общество
07:15, 24 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Даниил Колодин

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Некоторые социальные ежемесячные пособия в Карелии за декабрь будут выплачены досрочно, а пенсии — по особому графику новогодних каникул.

Разъяснения на этот счет подготовило карельское Отделение Пенсионного фонда РФ.

Пособия беременным женщинам и одиноким родителям с детьми 8-16 лет включительно за декабрь будут выплачиваться досрочно, начиная с 29 декабря. Это связано с тем, что дата выплаты пособия выпадает на выходной день январских праздников.

Пенсии за январь 2022 года через начнут выдавать в отделениях почтовой связи с 3 января в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений.

Выходные дни для почтовых отделений — 1, 2 и 7 января 2022 года. В остальное время они работают по прежнему режиму.

Выплаты пенсий через банки в Карелии будут производиться согласно обычному графику.

 

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