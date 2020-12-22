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Опубликован график выплаты пенсий и соцпособий перед Новым годом и в январе в Карелии

Новости. Общество
09:39, 23 Декабря 2020
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Жителям Карелии, получающим пенсию и иные социальные выплаты через "Почту России" перечисления по линии Пенсионного фонда за январь будут выплачены досрочно.

Об этом сообщила пресс-служба карельского отделения ПФР.

Тем, кто обычно получает выплаты 3 числа следующего месяца, деньги перечислят 29 декабря 2020 года.

Остальным гражданам, получающим пенсию через "Почту России" после 3 числа следующего месяца, январские выплаты будут начислены в обычные сроки в соответствии с графиком работы почты.

Жителям Карелии, которые  получают выплаты через банки, деньги будут перечислены в соответствии с графиком.

Смотрите график в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-23 11:00:38
Солидным пенсам как я уже перечислили. Оффу, начальнику штаба берлинского пациента, пенсия не светит, ибо вместо работы он со своими клоунами на мосту плакатиками трясет и в ключевском карьере с бульдозером бодается
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