Опубликован график выплаты пенсий и соцпособий перед Новым годом и в январе в Карелии

Жителям Карелии, получающим пенсию и иные социальные выплаты через "Почту России" перечисления по линии Пенсионного фонда за январь будут выплачены досрочно.

Об этом сообщила пресс-служба карельского отделения ПФР.

Тем, кто обычно получает выплаты 3 числа следующего месяца, деньги перечислят 29 декабря 2020 года.

Остальным гражданам, получающим пенсию через "Почту России" после 3 числа следующего месяца, январские выплаты будут начислены в обычные сроки в соответствии с графиком работы почты.

Жителям Карелии, которые получают выплаты через банки, деньги будут перечислены в соответствии с графиком.

Смотрите график в интернет-газете "Вести Карелии".