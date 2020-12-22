Опубликован график выплаты пенсий и соцпособий перед Новым годом и в январе в Карелии

Жителям Карелии, получающим пенсию и иные социальные выплаты через "Почту России" перечисления по линии Пенсионного фонда за январь будут выплачены досрочно.
Об этом сообщила пресс-служба карельского отделения ПФР.
Тем, кто обычно получает выплаты 3 числа следующего месяца, деньги перечислят 29 декабря 2020 года.
Остальным гражданам, получающим пенсию через "Почту России" после 3 числа следующего месяца, январские выплаты будут начислены в обычные сроки в соответствии с графиком работы почты.
Жителям Карелии, которые получают выплаты через банки, деньги будут перечислены в соответствии с графиком.
Смотрите график в интернет-газете "Вести Карелии".
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