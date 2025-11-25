Опубликован календарь фестиваля «Зимние фонтаны»

Организаторы традиционного фестиваля «Зимние фонтаны» опубликовали календарь на сезон. Дней, когда можно будет поставить отметку, значительно больше, чем обычно.

В этом году фестиваль стартует 7 декабря. Он откроется, даже если не будет снега, уточнили организаторы. Но пока с осадками все в порядке. Первые любители лыжных прогулок уже опробовали трассу.

— Напоминаем, что для участия в фестивале необходимо совершать прогулки на трассе «Фонтаны» с прохождением контрольного пункта в дни его работы (дни фестиваля). Место установки контрольного пункта — «Развилка».

Напомним, в этом году фестивальных дней будет больше. Поставить отметку в карточке участника можно будет 60 раз. Организаторы учли пожелания лыжников.

— Увеличили и время для отметки — с 9 утра до 20.00 в каждый фестивальный день. Все эти нововведения мы сделали для вашего удобства и комфорта. Теперь после работы в будни, вы можете не просто покататься на лыжах при освещенной трассе, но и поставить отметку, а на выходных прийти всей семьей к нам на каток, который мы скоро начнем заливать в Губернаторском парке. Лесное кафе на развилке будет работать в прежнем режиме в субботу и воскресенье с 9 утра до 17.00, — уточнили организаторы.

Большой спортивный календарь сезона включает множество мероприятий. Это прежде всего — празднование Нового года и встреча с Дедом Морозом, «День снега», лыжная гонка «Фонтаны» и Карельский лыжный марафон, а также веселая Масленица.

Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. По его итогам выберут лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Первым необходимо получить 42 отметки, вторым 28, третьим не менее 14. В этом гогду символом фестиваля станет дятел. Сейчас ему выбирают имя.

Сейчас вовсю идет подготовка трассы к сезону. На «Фонтанах» уже прошло несколько субботников. Участники убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также начали ремонт «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра. А в ближайшую субботу — 29 ноября — на развилке установят большие семейные качели. Всех желающих приглашают на чаепитие.

Добавим, что в зимний сезон трассу вновь будут укатывать тяжелой техникой. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась, уточнили в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.