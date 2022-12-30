Опубликован номер телефона для жалоб жителей Карелии на уборку мусора в новогодние праздники

Вывоз твердых коммунальных отходов в новогодние праздники должен контролировать «Карельский экологический оператор».

Жители Карелии могут получить информацию о вывозе отходов, в том числе в новогодние праздники, по телефону горячей линии: 8 (814-2) 79-82-86.



В период каникул «Карельский экологический оператор» должен обеспечить вывоз ТКО на всей территории республики.



Оператор задействует разнообразную спецтехнику: мусоровозы для ТКО и ломовозы для крупногабаритных отходов. В конце декабря парк спецтехники усилили 15 мусоровозов «Группы ЭкоЛайн».



Все они оснащены спутниковой системой слежения ГЛОНАСС, что позволяет с точностью до метра определять местонахождение мусоровоза, контролировать маршрут движения и исключить выгрузку отходов в неположенном месте.