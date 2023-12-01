Опубликован рейтинг по продажам подержанных автомобилей в 2023 году

Спрос по-прежнему высок, независимо от цены.

Аналитики портала частных объявлений составили рейтинг автомобилей, которые лучше всего продавались в 2023 году. Весь парк они разбили на несколько ценовых категорий, начиная с самых дешевых — от 300 тысяч рублей, заканчивая самыми дорогими — дороже трех миллионов.

Интересно, что в трех категориях уверенно лидирует Lada (ВАЗ). Аналитик отмечают, что спрос по-прежнему высок, и любой продавец может найти своего покупателя. Рейтинг публикует проект «Жизнь и кошелек».